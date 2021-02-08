Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi
08.02.2021 - 17:54 |

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbi maç için stada gelen başkan Mustafa Cengiz'e akreditasyon kartı sorulduğunu kaydetti ve bu duruma tepki gösterdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi
ABONE OL

GS TV'de yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Kükner, "Başkanımız Galatasaray heyetiyle birlikte geldi. Başkanımıza aşağıda akreditasyon kimliği sorulmuş. Bu çok ayıptır. Biz burada hiçbir zaman diğer kulüplerin başkanlarına böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sorulması hukuken doğrudur ama adabımuaşeret gereği ayıptır. Böyle bir şey olamaz. Başkanımızı 1-2 dakika bekletmişler. Sonra yukarı çıktı başkanımız. Herkesin içeri girmesini sağladıktan sonra en son kendisi gelir." ifadelerini kullandı.

Kükner ayrıca, başkan Mustafa Cengiz'in, maçın taraftarsız oynanmasına karşın çok sayıda sarı-lacivertli futbol severin tribünde bulunmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şikayette bulunduğunu da aktardı.

 

Galatasaraydan Fenerbahçeye akreditasyon tepkisi

Ricardo Sa Pinto: "Çok çalıştık ve başarılı olduk"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi
    Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi
  2. 'Galibiyette benim payım küçük'
    'Galibiyette benim payım küçük'
  3. Oğulcan Çağlayan açıklaması
    Oğulcan Çağlayan açıklaması
  4. Karaman'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
    Karaman'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
  5. Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
    Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"

"Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Paul Pogba'dan kötü haber geldi

Paul Pogba'dan kötü haber geldi

Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet