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26.08.2020 - 17:42 | | AA

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi

Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi
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Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

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