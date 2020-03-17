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17.03.2020 - 07:00 |

Galatasaray'dan futbolcular ayrı odalarda soyundular

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bulunan her alan dezenfekte edildi. Buna rağmen ertesi gün yapılan idman öncesi futbolcular soyunma odasına girmek istemedi.

Galatasaray'dan futbolcular ayrı odalarda soyundular

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in basın toplantısında bahsettiği, futbolcuların soyunma odasına girmek istememesinin detayları belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda cuma günü yapılan antrenman sonrası, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bulunan her alan dezenfekte edildi. Buna rağmen ertesi gün yapılan idman öncesi futbolcular soyunma odasına girmek istemedi. Oyuncuların, koronavirüs nedeniyle kaygılı olmasından dolayı kamp binasında ayrı odalarda üzerlerini değiştirdikleri ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda korku ve endişenin teknik kadro tarafından haklı bulunduğu bildirildi.

Galatasaraydan futbolcular ayrı odalarda soyundular

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