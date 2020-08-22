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22.08.2020 - 18:09 | | Yavuz YILMAZ / Ä°NEGÃ–L (Bursa) (DHA) -Â

Galatasaray'dan Ä°negölspor'a transfer! Ogün ÇalÄ±ÅŸkan imzaladÄ±...

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ä°negÃ¶lspor, Galatasaray'dan stoper OgÃ¼n Ã‡alÄ±ÅŸkan ile 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

Galatasaray'dan Ä°negölspor'a transfer! Ogün ÇalÄ±ÅŸkan imzaladÄ±...
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KulÃ¼p tesislerinde dÃ¼zenlenen imza tÃ¶renine basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cihan BozacÄ±lar ile futbol ÅŸube sorumlusu Mustafa ArÄ±cÄ± katÄ±ldÄ±.

Ä°mza tÃ¶reni sonrasÄ± konuÅŸan basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cihan BozacÄ±lar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: YÃ¶netim kurulu olarak transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za aralÄ±ksÄ±z devam ediyoruz. BugÃ¼n Galatasaray A TakÄ±mÄ±'ndan stoper mevkisinde oynayan 20 yaÅŸÄ±ndaki OgÃ¼n Ã‡alÄ±ÅŸkan ile 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸladÄ±k. OgÃ¼n kardeÅŸimiz 2 yÄ±l Ã¶nce profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalanarak Galatasaray A TakÄ±mÄ±'na dahil edilmiÅŸti. Kendisi milli takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n alt gruplarÄ±nda da forma giyme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. BugÃ¼nden sonra Ä°negÃ¶lsporumuz'un baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in mÃ¼cadele edecek. OgÃ¼n'Ã¼n transferinde bizlere kolaylÄ±k saÄŸlayan Galatasaray camiasÄ± ile teknik direktÃ¶r Fatih Terim hocamÄ±za Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

OgÃ¼n Ã‡alÄ±ÅŸkan ise Hedefleri olan bir oyuncuyum. Ä°negÃ¶lspora geldiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum. Burada kendimi gÃ¶stererek hem kulÃ¼bÃ¼me faydalÄ± olmak hem de Ã¼st liglere transfer olmak istiyorum. Transferimde emeÄŸi bulunan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Galatasaraydan Ä°negÃ¶lspora transfer OgÃ¼n Ã‡alÄ±ÅŸkan imzaladÄ±...

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