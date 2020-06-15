Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı: Kalplerimiz sizinle!

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone için paylaşımda bulundu.

Sarı Kırmızılı takımın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kalplerimiz sizinle!" ifadesi yer aldı ve Muslera ile Andone'nin fotoğrafı kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde;

Göztepe Gaming 3-1 Galatasaray Esports