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15.06.2020 - 09:05 |

Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı: Kalplerimiz sizinle!

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone için paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı: Kalplerimiz sizinle!
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Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone için paylaşımda bulundu.

Sarı Kırmızılı takımın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kalplerimiz sizinle!" ifadesi yer aldı ve Muslera ile Andone'nin fotoğrafı kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde;

Galatasaraydan Muslera ve Andone paylaşımı: Kalplerimiz sizinle

Galatasaraydan Muslera ve Andone paylaşımı: Kalplerimiz sizinle

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