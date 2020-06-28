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28.06.2020 - 15:51 | | Fanatik

Galatasaray'dan Muslera'nın yerine Renan Ribeiro sürprizi

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bonservisi Portekiz ekibi Sporting'de olan Renan Ribeiro'nun transferi konusunda önemli aşama kaydetti.

Galatasaray'dan Muslera'nın yerine Renan Ribeiro sürprizi
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Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Renan Ribeiro ismi üzerine yoğunlaşmış durumda. 

Galatasaraydan Musleranın yerine Renan Ribeiro sürprizi

A BOLA'nın haberine göre Renan'ın Sporting'de oynama şansı artık tam anlamıyla azalmış durumda. Ocak 2019'da 1.1 milyon Euro karşılığında Estoril'den transfer edilen 30 yaşındaki kaleci, Luis Maximiano'nun arkasında kalırken takımda bir geleceğinin de olmadığı aktarıldı. Habere göre de yeni sezonda Galatasaray forması giymesi, güçlü bir ihtimal olarak belirtildi.

Frederico Varandas döneminde transfer edilen oyuncu, Ruben Amorim'in yönetiminde kadroda düşünülmeyen oyuncu için 3 milyon Euro bonservis talep ediliyor.

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