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21.12.2020 - 08:39 | | Fotomaç

Galatasaray'dan orta sahaya Nakamba bombası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in orta saha için regista rolünde bir futbolcu transfer etmek istediği biliniyor. Sarı kırmızılı takım Etebo'dan memnun kalmadı ve orta saha için yeni bir hedef belirledi.

Galatasaray'dan orta sahaya Nakamba bombası
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Galatasaray'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha... Fatih Terim geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi. 

ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ

Galatasaray'da Stoke City'den kiralanan Etebo beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Terim, sakatlığını atlatmasına karşın Etebo'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. Fatih Karagümrük maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.

MARVELOUS NAKAMBA KİRALANACAK!

Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, Club Brugge'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı. Galatasaray şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle Aston Villa'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero Marvelous Nakamba için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da Fatih Terim'in kabulü...

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Galatasaraydan orta sahaya Nakamba bombası

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