Galatasaray'dan sert tepki: Suç duyurusunda bulunuldu

Galatasaray Spor Kulübü, Beyaz Tv'de yayınlanan bir ses kaydı sonrası kanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur."