Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan sert tepki: Suç duyurusunda bulunuldu
10.03.2020 - 16:30 |

Galatasaray'dan sert tepki: Suç duyurusunda bulunuldu

Galatasaray Spor Kulübü, Beyaz Tv'de yayınlanan bir ses kaydı sonrası kanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan sert tepki: Suç duyurusunda bulunuldu

Galatasaray Spor Kulübü, Beyaz Tv'de yayınlanan bir ses kaydı sonrası kanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur."

Galatasaraydan sert tepki: Suç duyurusunda bulunuldu

Van Persie ve Oğuzhan Özyakup arasında su sızmıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor erteleme maçı için Malatya’da

Trabzonspor erteleme maçı için Malatya’da

Boluspor evinde Adanaspor'u 2-1 mağlup etti

Boluspor evinde Adanaspor'u 2-1 mağlup etti

A Milliler'in hazırlık maçları seyircisiz oynanacak!

A Milliler'in hazırlık maçları seyircisiz oynanacak!

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Sıradaki Haber