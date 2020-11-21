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21.11.2020 - 10:03 |

Galatasaray'dan transfer bombası! Seri geri dönüyor...

Geçen sezonu kiralık geçiren Michael Seri, Fulham’da kadroya kayıtlı değil. 29 yaşındaki Fildişili orta saha için devre arasında kiralama teklifi yapılacak.

Galatasaray'dan transfer bombası! Seri geri dönüyor...
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Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri yeniden açılıyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Fildişili orta saha oyuncusu sezon sonu kulübü Fulham'a geri dönmüştü. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde Premier Lig kadrosuna kaydedilmedi. Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası olmak üzere 2 maçta oynayabildi. Bunun üzerine Galatasaray'ın kurmayları Seri için yeniden düğmeye basmaya karar verdi.

FULHAM DÜNDEN RAZI

Fotomaç'ın haberine göre Fatih Terim'in onay vermesinin ardından sarı-kırmızılıların ara dönemde İngiliz ekibinin kapısını yeni bir kiralama önerisi ile çalacağı belirtildi. Fulham cephesinin kabul etmesine kesin gözüyle bakılırken, anlaşmanın satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi de paylaşıldı. İmparator sezon başında, "Öne çıkışlarda Seri gibi regista (defansif oyun kurucu) rolüne sahip bir oyuncumuz yok" açıklamasını yaparak Fildişili yıldızın transferini istemişti.

DEĞERİ HEP DÜŞTÜ

Piyasa değeri 9 milyon euro civarı olan Seri son yıllarda büyük düşüş yaşadı. 2018 başında zirve yaparak 35 milyon euro seviyelerine yükselmişti. 2019'dan itibaren performansıyla birlikte rakamı geriledi. G.Saray'a geldiği dönemde 18 milyon euro değerindeydi.

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