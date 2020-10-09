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09.10.2020 - 07:00 |

Galatasaray'dan Ümit millilerle maç

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 17.00’de Türkiye Ümit Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'dan Ümit millilerle maç
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Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Daha sonra akselerasyon çalışmasıyla devam edildi. Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 17.00’de Türkiye Ümit Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yapacak.

Galatasaraydan Ümit millilerle maç

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