Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı!
30.01.2021 - 00:02 |

Galatasaray'dan Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı!

Galatasaray Kulübü, 84 yaşında vefat eden sarı-kırmızılı takımın eski kalecilerinden Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı!
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, 84 yaşında vefat eden sarı-kırmızılı takımın eski kalecilerinden Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün ve A Milli Futbol Takımı'mızın eski kalecisi Varol Ürkmez'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraydan Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe - Başakşehir arasında İrfan Can pazarlığı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta Vida'ya sürpriz talip!
    Beşiktaş'ta Vida'ya sürpriz talip!
  2. Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi!
    Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi!
  3. Beşiktaş'ta Semih Çıtak dönemi!
    Beşiktaş'ta Semih Çıtak dönemi!
  4. Marsel İlhan, Duje Ajdukovic'e yenilerek elendi!
    Marsel İlhan, Duje Ajdukovic'e yenilerek elendi!
  5. Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi
    Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'dan Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı!

Galatasaray'dan Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı!

Sa Pinto: "Maç çok farklı olabilirdi"

Sa Pinto: "Maç çok farklı olabilirdi"

Atılay Canel: "Burada iki puanı bıraktık"

Atılay Canel: "Burada iki puanı bıraktık" 

Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti

Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet