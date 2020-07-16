16.07.2020 - 11:03 | | Sabah
Galatasaray'dan Volkan Babacan hamlesi
Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayan yönetimin, Volkan Babacan görüşme yapacağı ortaya çıktı.
Fernando Muslera'nın şok sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, değişen yabancı kuralı nedeniyle gözünü yerli isimlere dikti.
Sarı-Kırmızılılar'ın Başakşehir'den ayrılık kararı alan ve adı Beşiktaş ile de Volkan Babacan için harekete geçtiği öğrenildi.
Galatasaraylı yöneticilerin, kısa süre içinde Göksel Gümüşdağ ile masaya oturulacağı belirtiliyor.
Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi