Galatasaray'dan Volkan Babacan hamlesi

Fernando Muslera'nın şok sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, değişen yabancı kuralı nedeniyle gözünü yerli isimlere dikti.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başakşehir'den ayrılık kararı alan ve adı Beşiktaş ile de Volkan Babacan için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticilerin, kısa süre içinde Göksel Gümüşdağ ile masaya oturulacağı belirtiliyor.

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi