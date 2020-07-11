11.07.2020 - 14:42 |
Son dakika | Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı! Falcao...
Sarı-kırmızılı takımın Ankaragücü ile yarın oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Falcao ve Lemina yer almadı.
Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı.
Kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.