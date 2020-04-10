Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan ve dÃ¼nyaya yayÄ±lan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele sÃ¼rerken, alÄ±nan tedbirler de artÄ±rÄ±lÄ±yor.

Tarsus Belediyesi ekipleri de salgÄ±n nedeniyle zor durumda kalanlara destek olmak iÃ§in, 3 mahalleye kuru gÄ±da, yaÅŸ sebze, ekmek ve dezenfektan daÄŸÄ±tÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Belediye ekiplerinin yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na eski GalatasaraylÄ± futbolcu ve Tarsus Ä°dmanyurdu'nun Teknik DirektÃ¶rÃ¼ ErgÃ¼n Penbe'de katÄ±ldÄ±. Penbe, daha Ã¶nce birÃ§ok yardÄ±m kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, ilk kez kapÄ± kapÄ± dolaÅŸarak kampanyada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KarÅŸÄ±larÄ±nda Galatasaray ve Milli TakÄ±m'Ä±n efsane futbolcusu ErgÃ¼n Penbe'yi gÃ¶ren vatandaÅŸlar ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemezken, bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nlerinde moral buldu. SeferoÄŸullarÄ±'ndan Suphi karakteriyle Tosun PaÅŸa filminde oynayan YeÅŸilÃ§am emektarÄ± Cevdet ArÄ±kan da ErgÃ¼n Penbe'yi karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce sevinenlerden oldu.

2'nci Lig Beyaz grupta mÃ¼cadele eden Tarsus Ä°dmanyurdu'nun teknik direktÃ¶rÃ¼ ErgÃ¼n Penbe, vatandaÅŸlara 'evde kalÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak, "BaÅŸÄ±mÄ±za musallat olan bu virÃ¼s evde kalmayla, uzak temasla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlÄ± olursak artan bu vakayÄ± ancak bÃ¶yle Ã¶nleyebiliriz. O'na karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§tÄ±k, bu savaÅŸÄ± kazanmak adÄ±na yetkililer ne diyorsa gÃ¶z ardÄ± etmemek lazÄ±m ve 'Evde Kal' diyoruz. Bizim de bu kampanyada bir katkÄ±mÄ±z olsun diye geldik. Mahalle mahalle dolaÅŸÄ±p insanlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Burada emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. Ã‡ok duyarlÄ± bir iÅŸ ve sadece burada kalmamalÄ±, Ã¼lkemizin genelinde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Buna ihtiyacÄ± olan insanlar var. Elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyup, bu zorlu sÃ¼reÃ§ten hep beraber Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor. Bunu da baÅŸaracaÄŸÄ±z inÅŸallah" dedi.

Penbe, Ã¶zellikle futbolun sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkesinde sevildiÄŸini kaydederek, "BÃ¶yle zorlu bir sÃ¼reÃ§te futbolun oynanmamasÄ±, herkesin evde kalmasÄ± hakikaten sÄ±kÄ±cÄ± bir olay ama bu da olabiliyormuÅŸ. BunlarÄ± da yaÅŸamak varmÄ±ÅŸ ama en az ÅŸekilde bunu atlatmak lazÄ±m. Galatasaray camiasÄ±nda biliyorsunuz Fatih HocamÄ±z da bu virÃ¼sle baÅŸ etti ve savaÅŸÄ±p kazandÄ±. UmarÄ±m lig baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman bomba gibi gelirler. 13 yÄ±l Galatasaray'a hizmet etmiÅŸ bir oyuncu olarak tabii ki bu sene de Galatasaray'Ä±n ÅŸampiyonluÄŸunu istiyoruz ama Ã¶nemli olan ÅŸu zorlu sÃ¼reci, koronavirÃ¼sÃ¼ atlatmak. Bence ÅŸampiyonluktan Ã§ok daha Ã¶nemli, inÅŸallah Ã¼lke olarak en az ÅŸekilde bunu atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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