09.10.2020 - 09:53 |
Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Moder şov yapıyor...
Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in istediği Jakub Moder, 2. milli maçında Finlandiya karşısında başarılı oyununu bir de asistle süsledi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği ancak sonuç alamadığı Jakub Moder başarılı futboluyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Rekor bonservis bedeliyle (11 milyon pound) Premier Lig temsilcisi Brighton'a 5 yıllık imza atan Polonyalı futbolcu, milli maçtaki performansıyla alkışlandı.
Polonya'dan yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu unvanını elde eden genç yıldız, Polonya'nın Finlandiya'yı 5-1 yendiği karşılaşmada başarılı futbolunu bir de asistle taçlandırdı.