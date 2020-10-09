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09.10.2020 - 09:53 |

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Moder şov yapıyor...

Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in istediği Jakub Moder, 2. milli maçında Finlandiya karşısında başarılı oyununu bir de asistle süsledi.

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Moder şov yapıyor...
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği ancak sonuç alamadığı Jakub Moder başarılı futboluyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Rekor bonservis bedeliyle (11 milyon pound) Premier Lig temsilcisi Brighton'a 5 yıllık imza atan Polonyalı futbolcu, milli maçtaki performansıyla alkışlandı. 

Polonya'dan yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu unvanını elde eden genç yıldız, Polonya'nın Finlandiya'yı 5-1 yendiği karşılaşmada başarılı futbolunu bir de asistle taçlandırdı.

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Galatasarayın elinden kaçırdığı Moder şov yapıyor...

 

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