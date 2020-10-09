Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Moder şov yapıyor...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği ancak sonuç alamadığı Jakub Moder başarılı futboluyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Rekor bonservis bedeliyle (11 milyon pound) Premier Lig temsilcisi Brighton'a 5 yıllık imza atan Polonyalı futbolcu, milli maçtaki performansıyla alkışlandı.

Polonya'dan yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu unvanını elde eden genç yıldız, Polonya'nın Finlandiya'yı 5-1 yendiği karşılaşmada başarılı futbolunu bir de asistle taçlandırdı.