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31.05.2020 - 07:00 |

Galatasaray'ın en uzun Florya kampı!

Galatasaray, sezon başı ve devre arası hazırlıkları dışındaki en uzun kampını Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Fatih Terim, oyuncularını kampa sokacak

Galatasaray'ın en uzun Florya kampı!
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İzolasyon ve tedbir
Galatasaray, sezon başı ve devre arası hazırlıkları dışındaki en uzun kampını Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek. 12 Haziran’da yeniden başlayacak ligden bir hafta önce takımı önce teste alacak olan teknik direktör Fatih Terim, daha sonra oyuncularını kampa sokacak. Böylece lig başlayana kadar oyuncular izole bir şekilde yaşayacak ve koronavirüs tehdidinden uzak duracak.

İstanbul dışı olabilir
Sarı-kırmızılı futbolcuların da kamp fikrine sıcak baktıkları belirtildi. Oyuncular bu şekilde, hem fiziksel hem de psikolojik olarak maçlara hazırlanabilecek. Terim, kamp süresince oyuncularına zorunlu haller dışında dışarı çıkmalarına izin vermeyecek. Tecrübeli teknik adamın, ilerleyen günlerde Florya yerine kampın başka bir ilde olması fikrini de değerlendirmeye alabileceği ifade edildi. 

Galatasarayın en uzun Florya kampı

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