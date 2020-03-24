Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın eski kalecilerinden Nihat Akbay hayatını kaybetti
24.03.2020 - 13:45 | | İHA

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Nihat Akbay hayatını kaybetti

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden olan Nihat Akbay 75 yaşında vefat etti.

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Nihat Akbay hayatını kaybetti

TFF'den paylaşılan başsağlığı mesajında, "A Milli Takımımızın eski kalecilerinden Nihat Akbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nihat Akbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasarayın eski kalecilerinden Nihat Akbay hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lugano Skorer'e özel bir mesaj yayınladı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sumudica: Allah Türk milletini korusun

Sumudica: Allah Türk milletini korusun

Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi

Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi

Son dakika | Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet corona virüs testinden geçiyor

Son dakika | Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet corona virüs testinden geçiyor

Emmanuel Adebayor, Benin'de karantinaya alındı

Emmanuel Adebayor, Benin'de karantinaya alındı

Sıradaki Haber