Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
24.07.2020 - 13:41 | | İSTANBUL (İHA)

Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı normal sezon maçlarının programı açıklandı.

Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
ABONE OL

 Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın programı belli oldu.

Galatasarayın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Sarı-kırmızılıların yer aldığı A Grubu'nda Dinamo Sassari, Iberostar Tenerife, Peristeri, Rytas Vilnius, SIG Strasbourg, VEF Riga bulunurken, son katılacak olan takım Hapoel Tel Aviv - Bakken Bears / Belfius Mons-Hainaut - Anwil Wloclawek arasındaki karşılaşmaların ardından belli olacak. Aslan, Avrupa'daki serüvenine Iberostar Tenerife maçıyla, Santiago Martin Arena'da 14 Ekim Çarşamba Günü başlayacak.

Galatasaray Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonu fikstürü şöyle:

1. Hafta
14 Ekim Çarşamba
21.30 Iberostar Tenerife - Galatasaray

2. Hafta
20 Ekim Salı
19.00 Galatasaray - Peristeri

3. Hafta
27 Ekim Salı
21.30 Dinamo Sassari - Galatasaray

4. Hafta
3 Kasım Salı
21.00 Rytas Vilnius - Galatasaray

5. Hafta
11 Kasım Çarşamba
19.00 Galatasaray - Ön elemeden gelecek takım

6. Hafta
17 Kasım Salı
21.00 VEF Riga - Galatasaray

7. Hafta
8 Aralık Salı
19.00 Galatasaray - SIG Strasbourg

8. Hafta
16 Aralık Çarşamba
19.00 Galatasaray - Iberostar Tenerife

9. Hafta
22 Aralık Salı
19.30 Peristeri - Galatasaray

10. Hafta
6 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - Dinamo Sassari

11. Hafta
13 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - Rytas Vilnius

12. Hafta
20 Ocak Çarşamba
Ön elemeden gelecek takım - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)

13. Hafta
27 Ocak Çarşamba
19.00 Galatasaray - VEF Riga

14. Hafta
2-3 Şubat
SIG Strasbourg - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
    Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
  2. Altınordu genç kalecilerini kampa aldı
    Altınordu genç kalecilerini kampa aldı
  3. Andrew Andrews, Darüşşafaka Tekfen'de
    Andrew Andrews, Darüşşafaka Tekfen'de
  4. Son dakika | Mike Tyson ringe geri dönüyor
    Son dakika | Mike Tyson ringe geri dönüyor
  5. Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü
    Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

Real Madrid, 40 yaşındaki Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

Real Madrid, 40 yaşındaki Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

Liverpoollu Fabinho'nun evi soyuldu

Liverpoollu Fabinho'nun evi soyuldu  

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Sıradaki Haber