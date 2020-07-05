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05.07.2020 - 23:55 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'ın galibiyet özlemi 6 maça çıktı

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Galatasaray'ın galibiyet özlemi 6 maça çıktı
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Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor.

 Üst sıralara tutunma mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kovalayan bordo-mavili ekibi ağırladı.

Galatasarayın galibiyet özlemi 6 maça çıktı

İyi başladığı ve pozisyonlar ürettiği mücadelenin 32. dakikasında Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Galatasaray, 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 geri düştü.

İkinci yarıda bir kişi eksik olmanın dezavantajıyla topun hakimiyetini rakibine veren sarı-kırmızılı ekip, 70. dakikada Filip Novak'ın attığı gole engel olamadı. Müsabakanın uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı 90 3. dakikada Jean Michael Seri gol çevirdi. Gol sevinci 2 dakika süren sarı-kırmızılı ekip, 90 5. dakikada Alexander Sörloth'un attığı gole engel olamayınca müsabakayı 3-1 kaybetti.

Bu sonuçla 52 puanda kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart'ta 3-0 galip geldiği Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu.

Galatasaray, Trabzonspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 6. müsabakada da sonlandıramadı.

Sahasında 9 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 9 maç aradan sonra mağlup oldu.

Bu sezon ligde sahasında çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 12. haftada Medipol Başakşehir'e karşı yaşayan Galatasaray, iç sahada 9 maç sonra maç kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Şampiyonluk hedefinden uzaklaştı

Galatasaray üst üste kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Sarı-kırmızılı ekip ligde 30. haftada lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.

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