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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Mert Çetin, Verona'da!
26.06.2020 - 12:37 |

Son dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Mert Çetin, Verona'da!

Verona Kulübü, Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Roma ile el sıkıştı. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen genç savunmacı önümüzdeki sezonu bu takımda geçirecek.

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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Gençlerbirliği’nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan Mert Çetin, daha da fazla tecrübe kazanması için geçici bir transferle başka bir takıma gönderiliyor. Genç savunma oyuncusunun gelecek sezonu Verona’da geçireceği öğrenildi.

Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara transfer döneminin son anlarında Roma’nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. Galatasaray ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.

Son dakika | Galatasarayın gündemindeki Mert Çetin, Veronada

Yıllık 1 milyon euro'luk ödeme

Roma Kulübü'nün Mert Çetin’i daha fazla tecrübe kazanması adına göndermeye karar verdiği öğrenildi. Verona, 1 yıllık bu transfer için sarı-kırmızılılara 1 milyon euro bedel ödeyecek.

Opsiyonlar havada uçuştu!

Kuzey İtalya ekibinin ısrarları sonucu sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmayı başardığı bildirildi. Ancak Roma'nın da böyle bir satın alma durumunda ilerde oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı kolaylaştıracak bir 'tekrar satın alma' maddesini de kontrata eklettiği öğrenildi.

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