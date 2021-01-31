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31.01.2021 - 11:20 |

Galatasaray'ın güvencesi; Fernando Muslera

Galatasaray, Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 lig maçında 12 kez kazandı ve hiç yenilmedi.

Galatasaray'ın güvencesi; Fernando Muslera
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, 34 yaşında olmasına ve kendisini 220 gün sahalardan uzak tutan bir sakatlık yaşamasına rağmen mükemmel bir formla geri döndü.

6-1'lik Denizlispor, 1-0'lık Yeni Malatyaspor ve 2-1'lik Gaziantep FK maçlarında kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın kalesine bu 3 maçta 21 isabetli şut geldi ve Uruguaylı kaptan bu şutların sadece 1'inde gole mani olamadı.

Sakatlığı sürecinde çalışmalarını bırakmayan ve özellikle refleks antremanlarını hiç aksatmayan Muslera, bunun karşılığını bıraktığı yerden geri dönerek aldı. 220 günlük aranın ardından geri dönen bir futbolcu için yüksek form durumu şaşırtıcı olsa da söz konusu isim Muslera olunca sürpriz olmadı.

ŞAMPİYONLUK KOZU MUSLERA

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına tutuşan Galatasaray'ın bu yoldaki en büyü kozu da Fernando Muslera...

Galatasaray, Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 maçın 12'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 35 gol atan Galatasaray, 7 maçta ise kalesini gole kapadı. Kalan 6 maçta ise 8 gole engel olamadı.

Galatasarayın güvencesi; Fernando Muslera

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