Galatasaray'ın ilgilendiği Bonaventura için menajeri Raiola'dan flaş açıklama

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında takımda görmek istediği fakat transferi gerçekleşmeyen İtalyan orta saha Giacomo Bonaventura için menajeri Mino Raiola'dan açıklama geldi.

Raiola yaptığı açıklamada, "Takımda çok az forma şansı buluyor ve bu yüzden mutlu değil. Kalitesini tartışmaya gerek yok. Muhtemelen sözleşmesini yenilemeyecek. Gelecekte neler olacak hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullanarak transfere yeşil ışık yaktı.

Bilindiği üzere Faith Terim, Bonaventura'nın transferini ısrarla istemiş, Younes Belhanda takımda kalınca transfer rafa kalkmıştı. Sözleşmesi Mayıs ayında bitecek Bonaventura için Galatasaray bonservis ödemek istemiyor.

Piyasa değeri 18 milyon euro olan 30 yaşındaki orta saha bu sezon Milan formasıyla 17 karşılaşmaya çıkarak 3 gol kaydetti.