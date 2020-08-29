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29.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray'ın imdadına yetişti! 5 milyon dolarlık kaynak...

Orta sahaya yeni isimler katmak istese de nakit sorunu yaşayan Galatasaray Yönetimi, ekim ayından itibaren maçların kısmen seyircili oynanmasıyla rahat bir nefes aldı. Loca satışından elde edilecek gelir transferde kullanılacak

Galatasaray'ın imdadına yetişti! 5 milyon dolarlık kaynak...
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Transfer yapmak için kaynak arayan Galatasaray Yönetimi locaların satılmasını bekliyor. Nakit sorunu yaşayan sarı-kırmızılılara loca satışı hayat verecek.

Pandemi nedeniyle ekonomik yönden zor günler yaşayan Cim-Bom’da, ekim ayından itibaren maçların kısmen seyircili oynanması yönündeki karar ile beraber localara ilginin olduğu belirlendi. Bu durum yönetimin imdadına yetişti. Kısa süre içinde loca satışından 5 milyon dolar gelir bekleyen sarı-kırmızılılar bu parayı transferde kullanacak, orta sahaya iki takviye yapacak.

Galatasarayın imdadına yetişti 5 milyon dolarlık kaynak...


Cengiz’den çağrı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise ‘Gücümüz sizsiniz’ sloganıyla yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Taraftarın transfer isteğinde haklı olduğunu belirten sarı-kırmızılı takımın patronu şu ifadeleri kullandı:
“Taraftarımızın bizden, bizim de onlardan beklentimiz var. Lütfen GS Store’lara gidin. Forma, atkı, ne bulursanız alın. Pandemiden ötürü kulüplerin içine düştüğü zor durum belli. Kulüpleri ayakta tutacak olan tek güç taraftarlarıdır. Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum.”

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