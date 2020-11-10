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10.11.2020 - 11:00 | | AA

Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçını deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenildi.

4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, Danimarka ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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Galatasarayın konuğu Bakken Bears

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