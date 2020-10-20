Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFiba Şampiyonlar Ligi Haberleri Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari
20.10.2020 - 10:02 | | AA

Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine konuk olacak.

Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari
ABONE OL

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.

Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray - Alanyaspor maçında Fatih Öztürk'ten hata!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ayhan Akman'da flaş yorum: 'Falcao ne işe yarıyor!'

Galatasarayın rakibi Dinamo Sassari

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

Fenerbahçeli futbolculardan uçakta 'Nimet' performansı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
    İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
  2. RB Leipzig - Başakşehir maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    RB Leipzig - Başakşehir maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Transfer haberleri | Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolunda
    Transfer haberleri | Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolunda
  4. Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe gidiliyor!
    Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe gidiliyor!
  5. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Leipzig karşısında!
    Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Leipzig karşısında!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray - Alanyaspor maçında VAR kararı verdi!

Galatasaray - Alanyaspor maçında VAR kararı verdi!

Son dakika - Beşiktaş'ta fatura ağır! Transferde 3 futbolcu elde kaldı...

Son dakika - Beşiktaş'ta fatura ağır! Transferde 3 futbolcu elde kaldı...

Son dakika - Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah, TEM'deki kazada ölümden döndü!

Son dakika - Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah, TEM'deki kazada ölümden döndü!

İstanbul Challenger TED Open'da Marsel İlhan ilk turda elendi!

İstanbul Challenger TED Open'da Marsel İlhan ilk turda elendi!

Sıradaki Haber