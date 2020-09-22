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22.09.2020 - 22:29 | | Ferhat Yasak İSTANBUL (İHA) -

Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edeceği Hırvat ekiplerinden Hajduk Split ekibi bu akşam özel bir uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Split kafilesi daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Galatasarayın rakibi Hajduk Split, İstanbula geldi

Hajduk Split, İstanbul'a geldi
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