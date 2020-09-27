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27.09.2020 - 16:07 | | AA

Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı
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Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti.

Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Galatasarayın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

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