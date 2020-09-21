Galatasaray'ın saha içi lideri Arda

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da kaptan Arda Turan da oynadığı futbol ve sahadaki liderliğiyle sonuca büyük bir katkı sağlıyor.

Saha içinde her oyuncuyla bire bir iletişim kuran, Güney Amerikalı oyuncularla İspanyolca, Avrupalı futbolcularla İngilizce konuşan yıldız futbolcu saha içinde takımının konsantrasyonunu üst seviyede tutan en önemli isimlerin başında geliyor.

Sahanın neresinde olursa olsun tüm takım arkadaşlarıyla kısa konuşmalar yapan ve oyun kurgulamasında yönlendiren Turan, kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Teknik direktör Fatih Terim'den aldığı direktiflerin sahada en iyi şekilde uygulanması için de takım arkadaşlarını yönlendiren 33 yaşındaki futbolcu sahadaki performansını da yükseltirken her geçen gün daha da hazır hale geliyor.

ARDA TURAN GALATASARAY RUHUNU SAHAYA YANSITIYOR

Transferiyle büyük yankı uyandıran Arda Turan, kaptan olarak arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurarak, Galatasaray'ın sahada birbiri için mücadele eden bir takım kimliğine bürünmesine katkı yaptı. Florya'da neşe kaynağı haline gelen, herkesin sevgi ve saygısını kazanan Turan, diğer oyunculara aidiyet duygusu aşılanmasına da destek verdi.