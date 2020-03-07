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07.03.2020 - 14:41 |

Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kadroda Lemina da yer aldı.

Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi belli oldu!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların dar alanda pas oyununun ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Galatasarayın Sivasspor kafilesi belli oldu

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