Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n topladÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m malzemeleri, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'daki depremzedelere gÃ¶nderildi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 24 Ocak'ta ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ilÃ§esi merkezli meydana gelen depremden etkilenenler iÃ§in baÅŸlatÄ±lan ve baÅŸkan Mustafa Cengiz ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinin de Aslantepe GS Store maÄŸazasÄ±na giderek destek verdiÄŸi kampanya, futbol takÄ±mÄ±nÄ±n SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± Hes Kablo Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n bitimine kadar devam etti.

Kampanya kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye genelindeki tÃ¼m GS Store maÄŸazalarÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan Ã¼rÃ¼nler dÄ±ÅŸÄ±nda, getirilen diÄŸer yardÄ±m malzemeleri de kabul edildi. Bir hafta sÃ¼resince toplanan yardÄ±m malzemeleri, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Mahmut Recevik, Ã–mer Cansever ve Dilek Kutlu'nun da katÄ±lÄ±mÄ±yla ElazÄ±ÄŸ ile Malatya'ya gÃ¶nderilmek Ã¼zere Aslantepe GS Store maÄŸazasÄ± Ã¶nÃ¼nde kamyona yÃ¼klendi.

Ä°Ã§inde temel gÄ±da maddeleri, Ä±sÄ±tÄ±cÄ±lar, Ã§ocuk bezleri, temizlik malzemeleri, battaniye, atkÄ±, bere, mont ve eldivenlerin bulunduÄŸu yÃ¼zlerce koli, depremden etkilenen vatandaÅŸlara ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.