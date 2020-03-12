Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'na güveniyor

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, rakiplerini ağırladığı Türk Telekom Stadı'nda derbilerde iyi performans sergiliyor.

Ligde 25. haftanın ardından 52 puan ve averajla lider Trabzonspor ile ikinci Medipol Başakşehir'in 3 puan ardından 3. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında güçlü rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray, hem şampiyonluk yarışında yara almamak hem de rakibiyle arasındaki tarihi rekabette bir galibiyet daha almak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2011'in ocak ayında açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbilerdeki iyi performansına güveniyor.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 yılı aşkın sürede Seyrantepe'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tamamı Süper Lig'de olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, söz konusu dönemde siyah-beyazlılar ile 9, sarı-lacivertli takım ile 11 maç yaptı.

Sahasındaki derbilerin yüzde 75'ini kaybetmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçların yüzde 75'inde mağlubiyet yüzü görmedi.

İki takımla toplamda 20 maç yapan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 11 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik alırken, 3 kez de yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 12 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Türk Telekom Stadı'nda 162. lig maçı

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Türk Telekom Stadı'ndaki 162. Süper Lig maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 161 karşılaşmada 115 galibiyet, 28 beraberlik aldı, 18 kez de mağlup oldu. Bu süreçte Galatasaray, rakip fileleri 355 kez havalandırdı, kalesindeki 139 gole engel olamadı.