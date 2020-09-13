Galatasaray'ın UEFA listesinde sürpriz tercihler!
Galatasaray, Neftçi Bakü ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için UEFA'ya kadro listesini gönderdi.
Galatasaray, Neftçi Bakü maçı öncesi kadrosunu UEFA'ya iletti. Sarı kırmızılıların ilettiği listede sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yanısıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Emre Akbaba ile birlikte yeni transferler
Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.
Galatasaray'ın listesine yeni transferler Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç ve Arda Turan dahil edildi.
İŞTE GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİ
Kaleciler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk
Savunmacılar: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao
Orta Sahalar: Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika
Forvetler: Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.
Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid