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04.03.2020 - 11:03 | | FANATİK

Galatasaray'ın yeni Muslera'sı: Batuhan Şen

Galatasaray'ın devre arasında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon'a kiraladığı Batuhan Şen muhteşem performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın yeni Muslera'sı: Batuhan Şen

Galatasaray'ın alt yapısında yeşiten 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Şen devre arasında gittiği Hekimoğlu Trabzon formasıyla başarılı bir performans ortaya koyuyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batuhan Şen 8 karşılaşmada forma giydi ve sadece 3 gol yedi. Karadeniz ekibi 21 yaşındaki kaleciyle çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Manisaspor ve Manisa FK ile birlikte Beyaz Grup'ta bulunan Hekimoğlu Trabzon 48 puanla 4. sırada bulunuyor ve Play-Off'un en güçlü adaylarından...

Sözleşmesi uzatılıp kiralanmıştı!
Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen’in sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatmış, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon'a bedelsiz olarak kiralamıştı.

Galatasarayın yeni Muslerası: Batuhan Şen

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