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17.03.2020 - 09:00 |

Galatasaraylı futbolcu karantina altında!

Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, korona virüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu karantina altında!

Sezon başında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanan Ozornwafor, karantina altına alındı. Genç oyuncu, korona virüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirtti. 

Brila.net'e konuşan Ozornwafor İspanya'nın zor günler geçirdiğini söyleyerek, "Futbolun yeniden başlamasını çok istiyorum. Bir an önce dışarı çıkıp normal işlerimizi yapabilmeyi diliyorum. Dürüst olmak gerekirse süpermarkete gidip bir şey alamadım. Gittiğimde her şeyin satın alındığını gördüm ve üzüldüm" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın sezon başında Nijerya Ligi takımlarından Enyimba Aba'dan aldığı 20 yaşındaki stoper, Türkiye'de maç oynamadan İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralanmıştı. Eski Beşiktaşlı Guti'nin çalıştırdığı Almeria'da oynayan Nijeryalı, İspanya'da 3'ü lig, 1'i Kral Kupası olmak üzere 4 maça çıkan ve 1 gol attı ve 274 dakika sahada kaldı.

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