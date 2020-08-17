17.08.2020 - 12:49 | | İSTANBUL / DHA
Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolculara daha sonra Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi uygulandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.