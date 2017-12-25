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25.12.2017 - 17:39 |

Galatasaraylı Ndiaye adım adım Dünya Kupası’na gidiyor

2018 Dünya Kupası’na katılacak Senegal’de Badou N’Diaye adım adım mutlu sona gidiyor. Rusya’daki dev turnuva için sarı-kırmızılı yıldızın büyük şansının olduğu belirtiliyor.

Galatasaraylı Ndiaye adım adım Dünya Kupası’na gidiyor
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Celal Umut Eren \ Skorer

Galatasaray ile bu sezon yükselen bir performans gösteren Badou N’Diaye, 2018 Dünya Kupası için de önemli bir fırsat yakaladı.

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’na katılacak olan Senegal Milli Takımı’nda teknik direktör Aliou Cisse’nin sarı-kırmızılı takımda artık ilk 11’e adını yazdıran N’Diaye’yi yakından izlediği ve nihai kadroya düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray ile bu sezon ilk yarının 17 haftasının 16’sında sahaya çıkan 27 yaşındaki Ndiaye’nin bu gelişimi teknik direktör Cisse’yi sevindiriyor.

Osmanlıspor ile Avrupa Ligi’nde oynadığı dönemden beri tecrübeli orta sahayı izleyen Senegal teknik direktör, milli takımdaki öğrencisinin Galatasaray ile iyi bir seviyeye çıktığı ve bu nedenle memnun olduğu kaydedildi.

Badou N’Diaye’nin özellikle Mart 2018 içerisindeki milli takım dönemine kadar yakından izlenmeye devam edileceği ifade edildi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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