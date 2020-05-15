Galatasaraylı Şener Özbayrak, Şilan Makal ile evlendi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Şener Özbayraklı, bugün Şilan Makal ile evlendi.

Çiftin nikahını, Florya'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Nikah şahitliğini ise teknik direktör Fatih terim yaptı.

Şilan Makal kimdir?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, ‘Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı. Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

EVLENME TEKLİFİ ANISI

Şilan Makal geçtiğimiz aylarda Kanal D'ye verdiği röportajda "Romantik evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna, "Hayır, bana çok saçma geliyor bu. İkimiz de odunuz. Aramızda konuşurken 'Hadi evlenelim' dedik. Bana kalsa düğün de çok gereksiz. Aileler için yaptığımız bir ayrıntı." diye konuşmuştu.