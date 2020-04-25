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25.04.2020 - 07:00 |

Galatasaraylı yıldızlar son anda evde kalmışlar!

Galatasaray’da Mariano, Muslera, Falcao'nun özel uçak tutarak ülkelerine gitmek istediği ancak son anda iptal olduğu ortaya çıktı

ONUR DİNÇER

Aralarında Galatasaray’dan Mariano, Muslera, Falcao gibi Güney Amerikalı futbolcuların bulunduğu bir grup ismin özel uçak tutarak ülkelerine gitmek istediği ancak son anda izne takıldıkları ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar ile birlikte Başakşehir’den Robinho ve Caicara ile Göztepe’den Mossoro’nun, özel bir uçakla okyanusu aşarak karantina sürecini ülkelerinde geçirmeyi düşündükleri tespit edildi.

Ancak oyuncular ellerini çabuk tutamadı ve ülkelerine uçmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Süreci anlatan Mariano, “Bir uçak kiralamayı aramızda konuştuk ama konuyla ilgili elçilikle görüşmedik. Bu arada hava alanları uçuşa kapatıldı. 10 yıldır Türkiye’de yaşayan Fernando Muslera artık bu işin zor olacağı konusunda uyardı. 15-20 gün sonra çalışmalar tekrar başlarsa ne yaparız ve Türkiye’ye tekrar dönemeyiz diye çekindik” dedi. 

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