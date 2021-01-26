Takvim
• 26 Ocak 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
Adem Ljajic hayata döndü! İşte yıldız futbolcunun dönüşünün sebepleri...
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rakibini 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapatan siyah-beyazlılarda, Adem Ljajic sevinci yaşanıyor.
Takvim
• 26 Ocak 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında golü sayılmayan Sırp futbolcu oyuna girdikten 3 dakika sonra topu filelere göndererek eski günlere dönüşün sinyalini verdi. Son zamanlarda sürekli özel hayatıyla gündeme gelen Adem Ljajic, Haziran 2020'den sonra ilk golünü atmış oldu.
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