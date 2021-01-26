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• 26 Ocak 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:

Adem Ljajic hayata döndü! İşte yıldız futbolcunun dönüşünün sebepleri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rakibini 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapatan siyah-beyazlılarda, Adem Ljajic sevinci yaşanıyor.

Takvim
• 26 Ocak 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında golü sayılmayan Sırp futbolcu oyuna girdikten 3 dakika sonra topu filelere göndererek eski günlere dönüşün sinyalini verdi. Son zamanlarda sürekli özel hayatıyla gündeme gelen Adem Ljajic, Haziran 2020'den sonra ilk golünü atmış oldu.

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Sonradan oyuna girerek maçın kilidini açan ve gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Sırp futbolcu, önce kartal pençesi yaptı ardından da kameraların önüne gelerek ekrana öpücük yolladı.

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Bu öpücüğün sahibi ise Adem Ljajic'in sevgilisi Zubejda Buba Beckovic. Sezon başından bu yana eleştirilerin odağında olan hatta Siyah-Beyazlı takımdan gönderilmesi ciddi ciddi konuşulan Sırp yıldızın 'yeniden doğuş' hikayesi ortaya çıktı.

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Adem Ljajic uzun bir birliktelik yaşadığı hatta evlilik planları yaptığı Sofija Milosevic ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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Milosevic'in Ljajic'i Real Madrid'in forveti Luca Jovic ile aldattığı da ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası büyük bir psikolojik travma yaşayan Ljajic için 'alkol bağımlısı oldu' iddialara ortaya atılmıştı.

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Ayrılığın acısını bir türlü atlatamayan Sırp futbolcu bu sürede futboldan da koptu. Özellikle Adem Ljajic'in maç öncesi ısındığı ve ellerini arkada bağladığı bu görüntüler çok tartışıldı.

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Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." şeklindeki açıklamasının ardından, Tümer Metin'in de "Kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." diyerek aynı konuya değinmesi, 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorunu iyice gün yüzüne çıkardı.

8HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Sezon başından bu yana Beşiktaş'a hiçbir katkı sağlayamayan Ljajic'in kaderini yine bir kadın değiştirdi.

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Yaklaşık 1 ay önce, çocukluk arkadaşı olan Zubejda Buba Beckovic ile aşk yaşamaya başlayan Ljajic hem hayata hem de futbola geri döndü.

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın idmanlarda bizzat ilgilendiği futbolcu, son zamanlarda Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yüksek performansı ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Karagümrük maçında uzun bir aradan sonra forma buldu.

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Sırp futbolcu, Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna girdi ve attığı golle maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

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Ljajic attığı golün ardından kameralara dönerek öpücük yolladı ve attığı golü Zubejda Buba Beckovic'e hediye etti.

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Instagram hesabı bile kilitli olan Zubejda Buba Beckovic medyatik bir isim değil. Novi Pazar'da yaşayan Zubejda Buba Beckovic ressam ve 2 kız çocuğu bulunuyor.

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