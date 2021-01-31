BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor maÃ§Ä±nda tarihe geÃ§ecek olay! UÄŸurcan Ã‡akÄ±r damgasÄ±...

â€¢ 31 Ocak 2021 - 21:19 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor maçÄ±nda tarihe geçecek olay! UÄŸurcan ÇakÄ±r damgasÄ±...
SÃ¼per Lig'de Trabzonspor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-1 maÄŸlup ederek 3 puanÄ± hanesine yazdÄ±rdÄ±. MÃ¼cadelede tarihe geÃ§ecek bir olay yaÅŸandÄ±. Ã–te yandan UÄŸurcan Ã‡akÄ±r dev maÃ§a damga vururken BeÅŸiktaÅŸ'ta Vida'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hareket bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.
â€¢ 31 Ocak 2021 - 21:19 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Trabzonspor'u konuk eden BeÅŸiktaÅŸ, GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na gÃ¶re bu karÅŸÄ±laÅŸmaya 2 farklÄ± isimle Ã§Ä±ktÄ±. Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, GÃ¶ztepe mÃ¼cadelesinde ilk 11'de oynattÄ±ÄŸÄ± Welinton ile Fabrice N'Sakala'yÄ± Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda yedek soyundurdu. YalÃ§Ä±n, bu oyuncularÄ±n yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatÄ±rken, sol bekte RÄ±dvan YÄ±lmaz'a ÅŸans verdi.
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GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ve Hasic 3 maÃ§ sonra kadrodaÂ
Siyah-beyazlÄ± ekipte GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ile Ajdin Hasic, 3 maÃ§ sonra kadroda yer aldÄ±.Â SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±lan GÃ¼ven, yeni tip koronavirÃ¼s karantina sÃ¼reci nedeniyle Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n kadrosunda da yer bulamamÄ±ÅŸtÄ±.Â BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n genÃ§ oyuncusu Ajdin Hasic de GÃ¼ven YalÃ§Ä±n gibi 3 maÃ§ sonra kadroya dahil edildi.
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Vida'dan alkÄ±ÅŸlanacak hareket
Vida'dan alkÄ±ÅŸlanacak hareket MaÃ§ta 3 dakika 10 kiÅŸi mÃ¼cadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.Â Â Oyun devam ederken Vida, topu taca atarak oyunu durdurdu ve Baker oyuna girdi. Vida'nÄ±n bu hareketi oyuncular tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlandÄ±.
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Bakasetas yedek
Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas da kadroda yer aldÄ±. Bakasetas, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda yedek soyundu.Â Trabzonspor'da Erce KardeÅŸler, HÃ¼seyin TÃ¼rkmen, Hosseini, Yusuf SarÄ±, Lewis Baker, Hakan YeÅŸil, Safa KÄ±nalÄ±, Faruk Can GenÃ§ ile Afobe yedekler arasÄ±nda bulundu.Â KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ de izledi. MaÃ§ Ã¶ncesi hafta iÃ§i vefat eden A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski kalecisi Varol Ãœrkmez iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.
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