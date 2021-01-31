BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor maÃ§Ä±nda tarihe geÃ§ecek olay! UÄŸurcan Ã‡akÄ±r damgasÄ±...

GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ve Hasic 3 maÃ§ sonra kadrodaÂ Siyah-beyazlÄ± ekipte GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ile Ajdin Hasic, 3 maÃ§ sonra kadroda yer aldÄ±.Â SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±lan GÃ¼ven, yeni tip koronavirÃ¼s karantina sÃ¼reci nedeniyle Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n kadrosunda da yer bulamamÄ±ÅŸtÄ±.Â BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n genÃ§ oyuncusu Ajdin Hasic de GÃ¼ven YalÃ§Ä±n gibi 3 maÃ§ sonra kadroya dahil edildi.