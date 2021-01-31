BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor maÃ§Ä±nda tarihe geÃ§ecek olay! UÄŸurcan Ã‡akÄ±r damgasÄ±...

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â€¢ 31 Ocak 2021 - 21:19 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor maçÄ±nda tarihe geçecek olay! UÄŸurcan ÇakÄ±r damgasÄ±...

SÃ¼per Lig'de Trabzonspor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-1 maÄŸlup ederek 3 puanÄ± hanesine yazdÄ±rdÄ±. MÃ¼cadelede tarihe geÃ§ecek bir olay yaÅŸandÄ±. Ã–te yandan UÄŸurcan Ã‡akÄ±r dev maÃ§a damga vururken BeÅŸiktaÅŸ'ta Vida'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hareket bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

â€¢ 31 Ocak 2021 - 21:19 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Trabzonspor'u konuk eden BeÅŸiktaÅŸ, GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na gÃ¶re bu karÅŸÄ±laÅŸmaya 2 farklÄ± isimle Ã§Ä±ktÄ±. Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, GÃ¶ztepe mÃ¼cadelesinde ilk 11'de oynattÄ±ÄŸÄ± Welinton ile Fabrice N'Sakala'yÄ± Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda yedek soyundurdu. YalÃ§Ä±n, bu oyuncularÄ±n yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatÄ±rken, sol bekte RÄ±dvan YÄ±lmaz'a ÅŸans verdi.

2GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ve Hasic 3 maÃ§ sonra kadroda

GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ve Hasic 3 maÃ§ sonra kadrodaÂ

Siyah-beyazlÄ± ekipte GÃ¼ven YalÃ§Ä±n ile Ajdin Hasic, 3 maÃ§ sonra kadroda yer aldÄ±.Â  SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±lan GÃ¼ven, yeni tip koronavirÃ¼s karantina sÃ¼reci nedeniyle Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n kadrosunda da yer bulamamÄ±ÅŸtÄ±.Â BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n genÃ§ oyuncusu Ajdin Hasic de GÃ¼ven YalÃ§Ä±n gibi 3 maÃ§ sonra kadroya dahil edildi.

3Abdulkadir Parmak ilk dakikada sakatlandÄ±

Abdulkadir Parmak ilk dakikada sakatlandÄ±

Trabzonspor, maÃ§a ÅŸansÄ±z bir ÅŸekilde baÅŸladÄ±.Â Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk dakikada sakatlandÄ±. MaÃ§Ä±n henÃ¼z ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir Parmak, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§erisinde sahayÄ± tek etti.

4Vidadan alkÄ±ÅŸlanacak hareket

Vida'dan alkÄ±ÅŸlanacak hareket

Vida'dan alkÄ±ÅŸlanacak hareket MaÃ§ta 3 dakika 10 kiÅŸi mÃ¼cadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.Â Â Oyun devam ederken Vida, topu taca atarak oyunu durdurdu ve Baker oyuna girdi. Vida'nÄ±n bu hareketi oyuncular tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlandÄ±.

5UÄŸurcan Ã‡akÄ±r damgasÄ±

UÄŸurcan Ã‡akÄ±r damgasÄ±

MÃ¼cadelede Trabzonspor'un kalecisi UÄŸurcan Ã‡akÄ±r kurtarÄ±ÅŸlarÄ±yla devleÅŸti. UÄŸurcan 8 kurtarÄ±ÅŸla damga vurdu

627 dakika faul yapÄ±lmadÄ±

27 dakika faul yapÄ±lmadÄ±

BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor mÃ¼cadelesinin ilk 27 dakikasÄ±nda hiÃ§ faul yapÄ±lmadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor mÃ¼cadelesinde ilk faul 26. dakikanÄ±n 46. saniyesinde Larin tarafÄ±ndan Serkan Asan'a yapÄ±ldÄ±.

72015ten sonra ilk

2015'ten sonra ilk

Trabzonspor, AÄŸustos 2015'ten bu yana SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ'Ä± ilk kez deplasmanda maÄŸlup etti.

8Dorukhan kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼

Dorukhan kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ'ta Dorukhan TokÃ¶z 77. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Ã–te yandan oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸinde Atiba kaptanlÄ±k pazubandÄ±nÄ± Dorukhan'a verirken 1 dakika sonra kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼

9Trabzonsporda SÃ¼per KupanÄ±n kadrosu deÄŸiÅŸmedi

Trabzonspor'da SÃ¼per Kupa'nÄ±n kadrosu deÄŸiÅŸmediÂ

Hafta iÃ§i TFF SÃ¼per Kupa'da Medipol BaÅŸakÅŸehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda kadroyu bozmadÄ±.Â Bordo-mavili ekip, Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±ndaki ilk 11'le sahaya Ã§Ä±ktÄ±.

10Abdullah AvcÄ± eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ±

Abdullah AvcÄ± eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ±

Trabzonspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±, eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± sahada yer aldÄ±. GeÃ§en sezonun baÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen AvcÄ±, 24 Ocak 2020'de gÃ¶revinden ayrÄ±lmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

11Bakasetas yedek

Bakasetas yedek

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas da kadroda yer aldÄ±. Bakasetas, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda yedek soyundu.Â Trabzonspor'da Erce KardeÅŸler, HÃ¼seyin TÃ¼rkmen, Hosseini, Yusuf SarÄ±, Lewis Baker, Hakan YeÅŸil, Safa KÄ±nalÄ±, Faruk Can GenÃ§ ile Afobe yedekler arasÄ±nda bulundu.Â KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ de izledi. MaÃ§ Ã¶ncesi hafta iÃ§i vefat eden A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski kalecisi Varol Ãœrkmez iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

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