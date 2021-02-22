• 22 Şubat 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
Dünyaca ünlü golf yıldızı Paige Spiranac kazancıyla dudak uçuklatıyor
Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Paige Spiranac, ortaya çıkan kazancıyla ağızları açık bıraktı.
• 22 Şubat 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde kıyafetleri ve vücut hatları ile ilgili yapılan yorumlara isyan eden Paige Spiranac, 'dünyanın en çekici golfçüsü' olarak tanınıyor.
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2015 yılından beri profesyonel olarak golf oynayan ABD asıllı Spiranac, Instagram hesabından yayınladığı antrenman fotoğraflarıyla gündeme geliyor.
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