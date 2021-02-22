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• 22 Şubat 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü golf yıldızı Paige Spiranac kazancıyla dudak uçuklatıyor

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Paige Spiranac, ortaya çıkan kazancıyla ağızları açık bıraktı.

• 22 Şubat 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde kıyafetleri ve vücut hatları ile ilgili yapılan yorumlara isyan eden Paige Spiranac, 'dünyanın en çekici golfçüsü' olarak tanınıyor.

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2015 yılından beri profesyonel olarak golf oynayan ABD asıllı Spiranac, Instagram hesabından yayınladığı antrenman fotoğraflarıyla gündeme geliyor.

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San Diego State Üniversitesi'nden mezun olan 27 yaşındaki golfçü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kıyafetiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

4PANTOLON GİYMEYİ SEVMİYORUM

"PANTOLON GİYMEYİ SEVMİYORUM"

Birçok kupanın da sahibi olan Spiranac, golf oynarken şort giymeyi tercih ettiğini, pantolon giymeyi sevmediğini belirtti.

5KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

İtiraflarıyla ve fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Spiranac'ın kazancı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü golfçüler Tiger Woods ve Rory McIlroy'dan daha fazla kazandığı iddia edilen modelin gelirinin büyük bir kısmı 3 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı oluşturuyor.

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Araştırmalara göre Instagram'da paylaşım başına 14.072 dolar kazandığı ortaya çıkan Paige Spiranac, Tiger Woods ve Rory McIlroy'dan daha fazla kazanıyor.

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Yine araştırmalara göre Woods'un Instagram'da gönderi başına 11,646 dolar kazandığı ve İrlandalı McIlroy'un da 10,190 dolar kazandığı ortaya çıktı.

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27 yaşındaki Spiranac, 2016'dan beri profesyonel golf oynamamış olsa da antremanlarına devam ediyor.

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