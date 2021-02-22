Dünyaca ünlü golf yıldızı Paige Spiranac kazancıyla dudak uçuklatıyor

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI İtiraflarıyla ve fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Spiranac'ın kazancı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü golfçüler Tiger Woods ve Rory McIlroy'dan daha fazla kazandığı iddia edilen modelin gelirinin büyük bir kısmı 3 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı oluşturuyor.