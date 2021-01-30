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• 30 Ocak 2021 - 21:32 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında tarihe geçen gol! Caner çılgına döndü

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe üst üste 5. kez evinde kazandı. Mücalede atılan gol tarihe geçti. Öte yandan Caner Erkin bir pozisyon sonrası çılgına döndü.

• 30 Ocak 2021 - 21:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 45+1. dakikada Valencia'nın serbest vuruşunda Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı golle karşılamadan 1-0 galip ayrıldı.

2Fenerbahçe’den iç sahada üst üste 5. galibiyet

Fenerbahçe’den iç sahada üst üste 5. galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste 5. kez güldü. Ligde Başakşehir’i 4-1, Alanyaspor’u 2-1, Ankaragücü’nü 3-1, Kayserispor’u 3-0 ve son olarak Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste Kadıköy’de 5. zaferini yaşadı.

3Osayi ilk kez sahada

Osayi ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.

4Kendi kalesine sayıldı

Kendi kalesine sayıldı

45+1. dakikada Enner Valencia'nın frikiği direkten kaleci Gökhan Akkan'ın sırtına çarparak ağlarla buluştuğu için gol 'kendi kalesine' sayıldı.

5Uzun süre sonra ilk kez

Uzun süre sonra ilk kez

Gökhan, Eylül 2019'dan (Korcan Çelikay vs Gençlerbirliği) bu yana Süper Lig'de kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu.

6Caner Erkin çılgına döndü

Caner Erkin çılgına döndü

34. dakikada Ozan Tufan, boş durumdaki Caner Erkin'e uzun süre pas atmadı. Caner buna tepki gösterdi. 47. dakikada ise Caner Erkin topu uzaklaştırmaya çalışırken başarılı olamadı ve dönen top Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı

7Pelkas sakatlandı

Pelkas sakatlandı

Sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas müsabakanın 60. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Pelkas yerini 61. dakikada Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.

8Acun Ilıcalı ve Mesut Özil beraber seyretti

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil beraber seyretti

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil, maçı tribünden birlikte takip etti

9Sumudicaya kırmızı kart

Sumudica'ya kırmızı kart

71. dakikada Rizespor'un başında ilk maçına çıkan Marius Sumudica, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

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