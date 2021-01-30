• 30 Ocak 2021 - 21:32 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında tarihe geçen gol! Caner çılgına döndü
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe üst üste 5. kez evinde kazandı. Mücalede atılan gol tarihe geçti. Öte yandan Caner Erkin bir pozisyon sonrası çılgına döndü.
• 30 Ocak 2021 - 21:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 45+1. dakikada Valencia'nın serbest vuruşunda Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı golle karşılamadan 1-0 galip ayrıldı.
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Osayi ilk kez sahada
Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.
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