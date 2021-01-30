Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında tarihe geçen gol! Caner çılgına döndü

Osayi ilk kez sahada Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.