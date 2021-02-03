Galatasaray-Başakşehir maçının ardından olay yaratan sözler! 'Artık tarihe karıştı...'

Başakşehir, oyun golsüz giderken kazandığı penatıyı atabilse, belki bir şans yakalayabilirdi. Ancak Giuliano’nun tıngır-mıngır ve göstere göstere vuruşu artık tarihe karıştı. Böyle penaltı atışı mı kaldı? Penaltı demişken, elli defa yazdım; ben bu el-yüz temaslarına temelden karşıyım. Dirsek varsa, maksat varsa, şiddetli temas varsa, tamam; faulü ver, kartını çıkart... Ama el ile yüzün teması var mı yok mu belli bile değil, “cart” penaltı... Belki kitaba uyuyordur ama benim aklıma uymuyor.