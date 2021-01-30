• 30 Ocak 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
Galatasaray haberleri: Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası transferi açıkladı: Mostafa'dan sonra o da geliyor...
Galatasaray zorlu Gaziantep FK deplasmanında 3 puanla döndü ve zirve takibini sürdürdü. Galatasaray'da Henry Onyekuru maça sonradan girdi ve attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurarak takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı. Galatasaray'da Emre Akbaba ve Belhanda büyük hayal kırıklığı yarattı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ardından bir transferi daha bitirdi.
• 30 Ocak 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
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Galatasaray zorlu Gaziantep FK deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılara üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Sarı Kırmızılılar 42 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray'da Emre Akbaba ve Belhanda hayal kırıklığı yarattı.
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"Elbette Muslera... “Temiz yüzlü, ahtapot kollu adam” ne büyük kaleci... İlk yarıda uzayarak çıkarttığı iki Maxim şutu büyük olasılıkla maçın gidişini ve sonucunu değiştirdi.Eee, “tutanın” bu kadar kalite, “atanın” böylesine çabuk olursa, çok iyi oynamana da gerek kalmıyor. Kazanıp geliyorsun. Tıpkı Gaziantep deplasmanında olduğu gibi..."
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"Gaziantep’te kazanmak kolay değil... Ancak bu kadar pozisyon bulmasına rağmen, Gaziantep takımı, Sumudica hırsının, öfkesinin ve coşkusunun gerisindeydi.Sumudica orta sahayı 5’lerdi. Yeni hoca Pinto geri dörtlüyü 5’ledi. Korkusu daha sahaya dizilişten belli oldu. Buna rağmen Galatasaray savunma arkasına sarkıp tam 5 gol attı, 4’ü haklı olarak ofsayta takıldı. Onyekuru golündeki pozisyon da adeta “saç teli” gibi çok ince bir pozisyondu. VAR, “gol” dedi, kimse itiraz etmedi, VAR “ofsayt” dese ona da kimse itiraz etmezdi."
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"Fatih Hoca’nın ilerleyen dakikaları beklemeden ikinci yarı ile birlikte iki atletik adam Onyekuru ile Kerem’i oyuna sürmesi, Gaziantep savunmasının yerleşik pozisyonunu bozdu, dağıttı. Onyekuru gollerini hatırlayın; birincisi soldan, ikincisi sağdan. Zaten Onyekuru’nun maça girmesi ile Gaziantep savunması sağını-solunu şaşırdı. Sağından-solundan şiddetli rüzgar alan uçak gibi sallanmaya başladı."
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"Galatasaray ligin ilk yarısının son maçını Malatya’da oynadı, kazandı. İkinci yarının ilk maçını Gaziantep’te oynadı, gene kazandı. Ligin leblebi-çekirdeği değil, iki güçlü takımı Malatya ve Gaziantep önünde alınan iki deplasman galibiyeti ve tam 6 puan... Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğunu ilan edebilirse, bilin ki bu şampiyonluğun temelleri iki Güneydoğu seferinde atılmıştır."
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"Gaziantep maçının ilk yarısına bakıyorsun, iki tane kilit adam olan Belhanda ve Emre Akbaba, ikisi de Cim Bom’un el freni. Takımlarına en ufak bir katkıları yok, bir tek olumlu pasları da yok.İkinci yarıya bakıyorsun yeni transfer Onyekuru sahada. Aynı şekilde Fatih Terim ilk defa Kerem’i ikinci yarı başında oyuna soktu ve bu oyuncular bilhassa hücum anlamında çok etkili olurken, Onyekuru iki gol atıyor, Kerem de bir golün pasını veriyor."
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"Daha bu takıma gerçek santrfor Mustafa Muhammed dahil olacak. Çok kaliteli bir sağ bek Yedlin de katılacak. Hatta biraz daha ileri gideyim; pazartesi akşamına kadar ben bir orta saha oyuncusunun da transfer edileceğini düşünüyorum. Olur veya olmaz ama öyle düşünüyorum. Gerçekleşmese bile Kerem gibi, Oğulcan gibi genç futbolcular Galatasaray’ı bırakın bu sene, uzun seneler taşıyacak. Mantıklı düşündüğüm zaman, Belhanda, Emre Akbaba oynayacağına bu gençler süre alsın."
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"Esasında Cim Bom’un en büyük transferi Muslera… Uzun süren ağır sakatlık sonrası dün gece yine kalesinde devleşti. Hele ilk yarı iki pozisyon var ki resmen kalesinde uzadı, golleri önledi. Muslera olmasa ne olurdu? Size şu kadarını söyleyeyim, Galatasaray, Gaziantep deplasmanında çok daha fazla zorlanırdı. Belki de böyle bir skor ortaya çıkmazdı."
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"Kırmızı-siyahlılar çok iyi bir takım. Hücuma çok çabuk çıkıyorlar. İkili mücadelelerde resmen savaşıyorlar. Kaleye iyi şutlar çeken çok organize bir ekip. Zaten sahasında çok zor yenilen bir ekip. Bunun için sakın bu galibiyeti kimse küçümsemesin. Her iki takımın futbolcuları da sahada savaştılar. Gaziantep de karşılaşmayı kazanabilirdi."
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"Galatasaray’dan daha fazla gol pozisyonuna girdiler. Dedim ya Muslera kalesinde devleşti, bir de direkten dönen topları var. Sarı-kırmızılılar altın değerinde bir üç puan aldı. Ama bir şeyin sinyalini verdi, yeni transferler de katılınca gerçekten taraftarlar bol pozisyona giren iyi bir Galatasaray seyredecek, bu kesin."
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