Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray haberleri: Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası transferi açıkladı: Mostafa'dan sonra o da geliyor...
• 30 Ocak 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:

Galatasaray haberleri: Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası transferi açıkladı: Mostafa'dan sonra o da geliyor...

Galatasaray zorlu Gaziantep FK deplasmanında 3 puanla döndü ve zirve takibini sürdürdü. Galatasaray'da Henry Onyekuru maça sonradan girdi ve attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurarak takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı. Galatasaray'da Emre Akbaba ve Belhanda büyük hayal kırıklığı yarattı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ardından bir transferi daha bitirdi.

• 30 Ocak 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Galatasaray zorlu Gaziantep FK deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılara üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Sarı Kırmızılılar 42 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray'da Emre Akbaba ve Belhanda hayal kırıklığı yarattı.

2

Galatasaray, ilk yarısında birçok pozisyon verdiği Gaziantep FK deplasmanında ikinci yarıda bulduğu 2 golle galip gelmeyi bildi.

3

Galatasaray'a 3. kez transfer olan Henry Onyekuru oyuna sonradan dahil olduğu maçta 2 gol atarak yıldızlaştı.

4

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Younes Belhanda eleştirilerin hedefi oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı da dikkatlerden kaçmadı. İşte spor yazarlarının görüşleri...

5Şansal Büyüka: Güneydoğu seferi

Şansal Büyüka: Güneydoğu seferi

"Çok affedersiniz, bu ifade mi hoşgörü ile karşılayın; adam “Pire” gibi... Hızlı, çabuk, becerikli, ele-avuca sığmıyor. Onyekuru oyuna girdi, ayağının tozuyla, belki de buluştuğu ilk topta golü attı. İkinci golündeki çabukluğu, Gaziantep savunması bile anlamadı."

6

"Galatasaray Yönetimi’ne Onyekuru konusunda kızıyorum. Yararı bu kadar belliyken, her sezon çok önemli işler yaparken, neden sezon başında almaya çalışmaz da hep devre arasına bırakırsınız?"

7

"Sakın “para yok” demeyin. İsteyince Falcao’ya bulduğunuz parayı, maliyeti daha da ucuz olan Onyekuru için neden bulamazsınız? Şu işi sezon başı bitirseniz de, her sezonun ilk yarılarında bu kadar sıkıntı yaşamasanız kötü mü olur?"

8

"Elbette Muslera... “Temiz yüzlü, ahtapot kollu adam” ne büyük kaleci... İlk yarıda uzayarak çıkarttığı iki Maxim şutu büyük olasılıkla maçın gidişini ve sonucunu değiştirdi.Eee, “tutanın” bu kadar kalite, “atanın” böylesine çabuk olursa, çok iyi oynamana da gerek kalmıyor. Kazanıp geliyorsun. Tıpkı Gaziantep deplasmanında olduğu gibi..."

9

"Aslında başlangıçta, hatta maçın tamamına yakın bölümünde oyunda üstünlüğü eline alan Galatasaray, pozisyonları bulan Gaziantep’ti. Dicko’nun direkten dönen topuna bakmayın. Gol olsa, başlangıcındaki “ofsayt” gerekçesi ile VAR’dan dönerdi."

10

"Gaziantep’te kazanmak kolay değil... Ancak bu kadar pozisyon bulmasına rağmen, Gaziantep takımı, Sumudica hırsının, öfkesinin ve coşkusunun gerisindeydi.Sumudica orta sahayı 5’lerdi. Yeni hoca Pinto geri dörtlüyü 5’ledi. Korkusu daha sahaya dizilişten belli oldu. Buna rağmen Galatasaray savunma arkasına sarkıp tam 5 gol attı, 4’ü haklı olarak ofsayta takıldı. Onyekuru golündeki pozisyon da adeta “saç teli” gibi çok ince bir pozisyondu. VAR, “gol” dedi, kimse itiraz etmedi, VAR “ofsayt” dese ona da kimse itiraz etmezdi."

11

"Fatih Hoca’nın ilerleyen dakikaları beklemeden ikinci yarı ile birlikte iki atletik adam Onyekuru ile Kerem’i oyuna sürmesi, Gaziantep savunmasının yerleşik pozisyonunu bozdu, dağıttı. Onyekuru gollerini hatırlayın; birincisi soldan, ikincisi sağdan. Zaten Onyekuru’nun maça girmesi ile Gaziantep savunması sağını-solunu şaşırdı. Sağından-solundan şiddetli rüzgar alan uçak gibi sallanmaya başladı."

12

"Galatasaray ligin ilk yarısının son maçını Malatya’da oynadı, kazandı. İkinci yarının ilk maçını Gaziantep’te oynadı, gene kazandı. Ligin leblebi-çekirdeği değil, iki güçlü takımı Malatya ve Gaziantep önünde alınan iki deplasman galibiyeti ve tam 6 puan... Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğunu ilan edebilirse, bilin ki bu şampiyonluğun temelleri iki Güneydoğu seferinde atılmıştır."

13Osman Şenher: Onyekuru, Onyekuruuu

Osman Şenher: Onyekuru, Onyekuruuu

"Galatasaray iki haftadır zor deplasmanlara çıkıyor. Ve bu maçlardan altı puan aldı. Oynadığı futbolu eleştirebiliriz ama bir transfer süreci yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar da bu dönemde kadrolarını güçlendiriyor."

14

"Gaziantep maçının ilk yarısına bakıyorsun, iki tane kilit adam olan Belhanda ve Emre Akbaba, ikisi de Cim Bom’un el freni. Takımlarına en ufak bir katkıları yok, bir tek olumlu pasları da yok.İkinci yarıya bakıyorsun yeni transfer Onyekuru sahada. Aynı şekilde Fatih Terim ilk defa Kerem’i ikinci yarı başında oyuna soktu ve bu oyuncular bilhassa hücum anlamında çok etkili olurken, Onyekuru iki gol atıyor, Kerem de bir golün pasını veriyor."

15

"Daha bu takıma gerçek santrfor Mustafa Muhammed dahil olacak. Çok kaliteli bir sağ bek Yedlin de katılacak. Hatta biraz daha ileri gideyim; pazartesi akşamına kadar ben bir orta saha oyuncusunun da transfer edileceğini düşünüyorum. Olur veya olmaz ama öyle düşünüyorum. Gerçekleşmese bile Kerem gibi, Oğulcan gibi genç futbolcular Galatasaray’ı bırakın bu sene, uzun seneler taşıyacak. Mantıklı düşündüğüm zaman, Belhanda, Emre Akbaba oynayacağına bu gençler süre alsın."

16

"Esasında Cim Bom’un en büyük transferi Muslera… Uzun süren ağır sakatlık sonrası dün gece yine kalesinde devleşti. Hele ilk yarı iki pozisyon var ki resmen kalesinde uzadı, golleri önledi. Muslera olmasa ne olurdu? Size şu kadarını söyleyeyim, Galatasaray, Gaziantep deplasmanında çok daha fazla zorlanırdı. Belki de böyle bir skor ortaya çıkmazdı."

17

"Kırmızı-siyahlılar çok iyi bir takım. Hücuma çok çabuk çıkıyorlar. İkili mücadelelerde resmen savaşıyorlar. Kaleye iyi şutlar çeken çok organize bir ekip. Zaten sahasında çok zor yenilen bir ekip. Bunun için sakın bu galibiyeti kimse küçümsemesin. Her iki takımın futbolcuları da sahada savaştılar. Gaziantep de karşılaşmayı kazanabilirdi."

18

"Galatasaray’dan daha fazla gol pozisyonuna girdiler. Dedim ya Muslera kalesinde devleşti, bir de direkten dönen topları var. Sarı-kırmızılılar altın değerinde bir üç puan aldı. Ama bir şeyin sinyalini verdi, yeni transferler de katılınca gerçekten taraftarlar bol pozisyona giren iyi bir Galatasaray seyredecek, bu kesin."

19

Maçın hakemi Mete Kalkavan ise ilk defa bu kadar sakin, futbolcularla dalaşmadan, oyunu germeden bir maç yönetti. Ufak tefek hataları oldu, penaltı kararı da ağırdı. Ancak Süper Lig’in devamlı böyle iyi maç yönetecek hakemlere ihtiyacı var. O zaman futbolumuzun çıtası daha da yükselecek."

20

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Galatasaray haberleri: Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası transferi açıkladı: Mostafa'dan sonra o da geliyor...

Son dakika - Transferde Ali Akman bombası! Yeni adresi belli oldu...

Gaziantep - Galatasaray maçına Onyekuru damgası! "O nasıl dokunuş"

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci pazarlığı! Göksel Gümüşdağ'dan ilk açıklama...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet