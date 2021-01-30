Galatasaray haberleri: Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası transferi açıkladı: Mostafa'dan sonra o da geliyor...

"Gaziantep’te kazanmak kolay değil... Ancak bu kadar pozisyon bulmasına rağmen, Gaziantep takımı, Sumudica hırsının, öfkesinin ve coşkusunun gerisindeydi.Sumudica orta sahayı 5’lerdi. Yeni hoca Pinto geri dörtlüyü 5’ledi. Korkusu daha sahaya dizilişten belli oldu. Buna rağmen Galatasaray savunma arkasına sarkıp tam 5 gol attı, 4’ü haklı olarak ofsayta takıldı. Onyekuru golündeki pozisyon da adeta “saç teli” gibi çok ince bir pozisyondu. VAR, “gol” dedi, kimse itiraz etmedi, VAR “ofsayt” dese ona da kimse itiraz etmezdi."