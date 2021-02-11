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• 11 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:

İşte Neymar'ı peşinden koşturan güzel! Her şey ortaya çıktı...

Oynadığı futbol ile birlikte özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeyi başaran Brezilyalı yıldız Neymar JR'ın yeni aşkı, Avrupa basınında büyük ses getirdi.

• 11 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Fransa'da başkent ekibi Paris Saint Germain'de top koşturan Brezilyalı süperstar Neymar, yine aşk hayatı ile gündemde.

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Özel hayatı ve sansasyonel ilişkileriyle her daim manşetlere çıkmayı başaran futbolcu, son dönemde yeni bir aşka yelken açtı.

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Annesinin genç sevgilisiyle ilgili haberleri, kardeşinin çalkantılı hayatı ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmezken Neymar son olarak Fransa'da ve her fırsatta gittiği ülkesinde verdiği büyük partilerle gündeme geliyor.

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Son olarak İtalya'nın en çok okunan spor gazetelerinden biri olan Corriera Dello Sport, oyuncunun son zamanlarda peşinden konuştuğu güzeli açıkladı.

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Dünyaca ünlü lüks İtalyan giyim markalarının modelliğini yapan Chiara Nasti, Neymar'ın deyim yerindeyse aklını aldı.

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Instagram üzerinden mesajlaştıkları ve flört ettikleri belirtilen ikiliden Neymar, güzel model ile bir ilişkiye başlamak için her yolu deniyor.

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Brezilyalı süperstar, son sevgilisi Natalia Barulich'ten ayrıldıktan sonra gözünü Chiara Nasti'ye dikti.

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Neymar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada romantik bir paylaşımdan sonra Emilia Mernes ile birlikte olduğu yönündeki haberler yapılsa da gerçek gün yüzüne çıktı.

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23 yaşındaki model Nasti ile Instagram üzerinden uzun süredir mesajlaştığı öğrenilen Neymar'ın kısa süre içinde Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan güzelle bir araya gelip ilişkiyi başlatmak istediği belirtiliyor.

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