• 11 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
İşte Neymar'ı peşinden koşturan güzel! Her şey ortaya çıktı...
Oynadığı futbol ile birlikte özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeyi başaran Brezilyalı yıldız Neymar JR'ın yeni aşkı, Avrupa basınında büyük ses getirdi.
• 11 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Fransa'da başkent ekibi Paris Saint Germain'de top koşturan Brezilyalı süperstar Neymar, yine aşk hayatı ile gündemde.
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Dünyaca ünlü lüks İtalyan giyim markalarının modelliğini yapan Chiara Nasti, Neymar'ın deyim yerindeyse aklını aldı.
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Neymar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada romantik bir paylaşımdan sonra Emilia Mernes ile birlikte olduğu yönündeki haberler yapılsa da gerçek gün yüzüne çıktı.
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