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• 08 Şubat 2021 - 09:40 • Son Güncelleme:

Max Kruse yatak odası sırlarını canlı yayında anlattı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Almanya'da Union Berlin forması giyen Max Kruse, sakatlık döneminde yaptığı paylaşımlar ve yayınlarla gündemden düşmüyor. Kruse, bu kez yatak odası sırlarını anlattı. İşte detaylar...

• 08 Şubat 2021 - 09:40 • Son Güncelleme:
1KRUSE CANLI YAYINDA COŞTU
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KRUSE CANLI YAYINDA COŞTU

Fenerbahçe'den davalık olarak ayrılan ve futbol kariyerine Almanya'nın Union Berlin ekibinde devam eden Max Kruse, çeşitli sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde rol almaya devam ediyor. Kruse bu kez gençlik yıllarında yaşadığı bazı anları anlattı. Kruse yine konuşulmaya devam ediyor!

2YATAK ODASI SIRLARINI ANLATTI

YATAK ODASI SIRLARINI ANLATTI

Union Berlin'de etkili bir performans sergileyen Max Kruse, sakatlık yaşadığı dönemde sosyal medya hesaplarından yayınlar ve paylaşımlar yapmaya devam etti. Futbolcu bu kez, ilk kez cinsel ilişkiye girdiği dönemler hakkında bir yorumda bulundu.

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'13 YAŞINDAYDIM...'

Son günlerde çok konuşulan yeni sosyal medya platformunda konuşan Kruse, "13 yaşındaydım, o da 16 yaşındaydı. Yürüyüşe çıktık. Yanımda bir prezervatif vardı ama kimse bunun nasıl kullanılacağını gerçekten bilmiyordu" dedi.

4TARTIŞMAYA KATILDI

TARTIŞMAYA KATILDI

32 yaşındaki Alman oyuncu, bazı kadınlar cinsel deneyimleri ve arzuları hakkında konuştukları bir tartışmaya da katıldı. Bir katılımcı, grup seks hakkında yorum yaptı. Kruse ise "İki erkekle mi, yoksa ikinci bir kadınla mı?" diye sordu. Katılımcı, "İkinci bir kadınla" yorumunu yaptı ve Kruse buna, "İyi bir karar verdin" yanıtını verdi.

5OYUN TUTKUNU

OYUN TUTKUNU

Max Kruse, Union Berlin'de bu sezon 10 maçta 726 dakika süre aldı ve 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. Futbolcu; pokere olan düşkünlüğü, nargilede barda sabaha kadar oynadığı oyunlar sebebiyle eleştirilmişti.

6UYKUSUZ KALDI

UYKUSUZ KALDI

Nargile barda oynadığı oyunlar sebebiyle geç saatlere kadar uykusuz kalan Kruse, performansı düştüğü için eleştirilirken Union Berlin ise futbolcunun yaptığının yasal olduğunu savunmuştu. Genel Müdür Oliver Ruhnert, "Berlin'de hangi kuralları çiğnedi? Dört kişiyle bir masaya oturdu. Orada izin verildiği şekilde yürürlükteki koronavirüs yönetmeliklerine uygun davrandı. Yasal hükümlerimize de aykırı bir şey yapmadı" demişti.

7F.BAHÇE TAZMİNAT İÇİN ANLAŞTI

F.BAHÇE TAZMİNAT İÇİN ANLAŞTI

Fenerbahçe Kulübü, Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:''Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır. Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz" denilmişti. Max Kruse Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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Max Kruse yatak odası sırlarını canlı yayında anlattı!

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