Max Kruse yatak odası sırlarını canlı yayında anlattı!

F.BAHÇE TAZMİNAT İÇİN ANLAŞTI Fenerbahçe Kulübü, Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:''Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır. Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz" denilmişti. Max Kruse Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol 7 asistlik performans sergilemişti.