• 17 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
O fotoğraf dönüm noktası oldu! İşte son hali...
2013'te futbolu bırakan Tottenham'ın unutulmaz Mısırlı yıldızı Mido'nun 3 yıl önce paylaştığı bir fotoğraf tüm hayatını değiştirdi. Mısır futbol efsane adeta yeniden doğdu.
• 17 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
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Skorer Dış Haberler
2018'de Instagram hesabından yatta bir fotoğrafını paylaşan Mido'nun fazla kiloları herkesi şok etmişti.
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'Dibe vurdu' yorumları üzerine...
O fotoğraf üzerine 'Dibe vurdu' yorumları yapılan Mido ani bir kararla Mısır'ın en ünlü fitness eğitmeni Aly Mazha'nın yardımıyla ağır spor ve diyete başladı.
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Tamamen değişti
Tüm hayatını spora adayan Mido kısa sürede hızla kilo vermeye başladı. Gece gündüz spor salonunda olan ve diyetinden vazgeçmeyen Mısırlı yıldız farklı bir görünüme kavuştu.
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