Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri O fotoğraf dönüm noktası oldu! İşte son hali...
• 17 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:

O fotoğraf dönüm noktası oldu! İşte son hali...

2013'te futbolu bırakan Tottenham'ın unutulmaz Mısırlı yıldızı Mido'nun 3 yıl önce paylaştığı bir fotoğraf tüm hayatını değiştirdi. Mısır futbol efsane adeta yeniden doğdu.

• 17 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
ABONE OL

Skorer Dış Haberler

2018'de Instagram hesabından yatta bir fotoğrafını paylaşan Mido'nun fazla kiloları herkesi şok etmişti.

2Dibe vurdu yorumları üzerine...

'Dibe vurdu' yorumları üzerine...

O fotoğraf üzerine 'Dibe vurdu' yorumları yapılan Mido ani bir kararla Mısır'ın en ünlü fitness eğitmeni Aly Mazha'nın yardımıyla ağır spor ve diyete başladı.

3Tamamen değişti

Tamamen değişti

Tüm hayatını spora adayan Mido kısa sürede hızla kilo vermeye başladı. Gece gündüz spor salonunda olan ve diyetinden vazgeçmeyen Mısırlı yıldız farklı bir görünüme kavuştu.

42019da farklı bir Mido oldu

2019'da farklı bir Mido oldu

2019 yılına gelindiğinde Mido kilolarının çoğunu vermişti. Eski haliyle hiçbir ilgili kalmayan Tottenham efsanesi buna rağmen spor yapmaya devam etti.

5Gelişmeye devam etti

Gelişmeye devam etti

Kilo vermenin yanı sıra kas yapmaya da başlayan Mido sporu hayat felsefesine haline getirdi ve vücut gelişimine devam etti.

6Aynı yatta fotoğraf çektirdi

Aynı yatta fotoğraf çektirdi

2020 yılına gelindiğinde tamamen farklı biri olan Mısırlı isim yeni görünümü sayesinde TV'lerden teklif aldı. 2018'de şişman haliyle olay yaratan fotoğrafı çektirdiği yatta bir fotoğraf daha çektiren Mido yaşadığı büyük değişimi gözler önüne koydu.

7TV sunucusu oldu

TV sunucusu oldu

Mısır'da bir TV'den teklif alan Mido 1 yılı geçkin bir süredir spor sunuculuğuna devam ediyor.

8Ayda 6 kilo

Ayda 6 kilo

Eskiden 100 metre yürüdüğünde dinlenmek zorunda olduğunu söyleyen Mido, spora başladığından fit görünümüne kadar ayda ortalama 6 kilo verdiğini açıkladı.

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

O fotoğraf dönüm noktası oldu! İşte son hali...

DeAndre Yedlin Galatasaray'a imza attı, kriz patlak verdi

Yasak aşk iddialarının ardından bir şok daha! Çıplak fotoğraflarını satıyor...

Son dakika haberleri - Galatasaray'da gündemi sarsacak olay iddia! Büyük kriz...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet