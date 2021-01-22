Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri ÖZEL | Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istedi! Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

ÖZEL | Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istedi! Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz’in İrfan Can Kahveci için Başakşehir Kulübü’ne yaptığı ziyaretin perde arkasını Milliyet araladı. Başakşehir pazarlık masasında istediği rakam ortaya çıkarken dev zirvedeki Mesut Özil diyaloğu dikkat çekti. Öte yandan Başakşehir'in 'kahve fincanı' göndermesi sonrasında Fatih Terim'in Başakşehirli yöneticiyi telefonla aradığı ortaya çıktı.

• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1NEVZAT DİNDAR - ÖZEL HABER
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR - ÖZEL HABER

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz önceki gün kurmayları ile birlikte Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kapısını çaldı... Konu malumdu İrfan Can transferi...

2

Teknik Direktör Fatih Terim’in Gençlerbirliği maçı sonrası “İrfan Can’ı istiyorum” açıklaması ister istemez sarı-kırmızılı camianın bir numaralı gündem maddesi olmuştu...

3Mesut Özil baskısı

Mesut Özil baskısı

Tüm gözlerin üzerine çevrildiği Başkan Cengiz görüşmede konuya direkt girdi ve Mesut Özil transferi nedeniyle ciddi bir baskı altında kaldıklarını belirtti.

4“Biz de çiçeğimiz ve çikolatamızla geldik

“Biz de çiçeğimiz ve çikolatamızla geldik"

Cim-Bom’un patronu ardından da “Biz de çiçeğimiz ve çikolatamızla geldik. Kahvelerimizi içip buradan inşallah mutlu ayrılırız” dedi.

5Başkan bizim satılık oyuncumuz yok

"Başkan bizim satılık oyuncumuz yok"

Cengiz, yeni sponsorluk destekleri ile bütçelerini 5 milyon euroya kadar çıkarttıklarını, Fatih Terim’in İrfan Can’ı çok istediğini söyleyince Başkan Göksel Gümüşdağ araya girer ve “Kız evi naz evi derler. Sayın başkan bizim satılık oyuncumuz yok. İrfan Can’ın 3.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve önünde de kariyerini daha da yukarılara çıkarabileceği bir Avrupa Şampiyonası bulunuyor” karşılığını verir.

66 milyon Euroya yükseltiriz

"6 milyon Euro'ya yükseltiriz"

Galatasaray Başkanı Cengiz bunun üzerine “Gerekirse biz 6 milyon Euro’ya kadar teklifimizi yükseltebiliriz. Oyuncunun satışından pay da veririz” ifadelerini kullanınca Gümüşdağ’dan bu kez “Ya satamazsanız” sorusu gelir.

714 milyon Euroda karalıyız

"14 milyon Euro'da karalıyız"

Başakşehir Başkanı daha sonra “Madem bu kadar ısrarcısınız biz 14 milyon Euro’da kararlıyız. Bizim İrfan Can için belirlediğimiz rakam budur. Bunu 12 milyon euro artı satışından yüzde 20 payla ya da 10 milyon Euro artı oynama sayısı, şampiyonluk primleri gibi bonuslar ve oyuncu takası ile yine 14 milyon euroya da getirebiliriz. Karar sizin” diyerek son sözünü söyler.

8Adaptasyon vurgusu

Adaptasyon vurgusu

Görüşmede Mesut Özil transferi de gündeme gelir. Başkan Cengiz, “Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı ama riskli bir transfer. Aynı bizim Falcao gibi” deyince Gümüşdağ, “Ne güzel söylüyorsunuz Başkan. Mesut risk ama İrfan Can öyle değil. Türkiye’yi tanıyor, adaptasyon sorunu yok” ifadesini kullanır.

9Kararımızı bildireceğiz

Kararımızı bildireceğiz

Başkan Cengiz de “Biz size kararımızı bildireceğiz” diyerek toplantıyı bitirir.

10Özür dilemiş

Özür dilemiş

Galatasaray ile transfer söylentileri çıktıktan sonra İrfan Can’ın Teknik Direktör Fatih Terim’i sosyal medyadan takibe alması da toplantının bir başka konusuydu. Başkan Gümüşdağ, Galatasaray Başkanının “Duyduğumuza göre İrfan Can’ı uyarmışsınız” demesi üzerine, “Evet başkan. Kendisine yaptığının hiç de profesyonellikle bağdaşmadığını söyledim. Transferi gerçekleşmezse ve yarın öbür gün Galatasaray’a karşı oynadığında bir hata yapsa veya bir penaltı kaçırsa Türkiye’de linç edilebileceğini anlattım. O da yaptığının yanlış olduğunu söyledi ve özür diledi. Siz de empati kurun başkan. Siz de bu duruma düşseniz ne yapardınız” ifadelerini kullandı. Cengiz de “Evet başkan kesinlikle bu konuda haklısınız” dedi.

11Terim bile beğenmiş

Terim bile beğenmiş!

Fatih Terim’in İrfan Can Kahveci’yi bizzat istemesinden sonra Başakşehir’in kahve fincanı ile sosyal medyadan yaptığı paylaşım da toplantıdaki sohbetlerden biri oldu. Tecrübeli hocanın Başakşehirli bir yöneticiyi arayarak “Bu davranışınızdan hiç rahatsız olmadığımı hatta hoşuma gittiğini bilmenizi isterim. Futbolda böyle düşünülmüş göndermeler her zaman olmalı” dediği konuşuldu. Hatta kahveler paylaşımdaki fincanlarla içildi. Bir ara Göksel Gümüşdağ, “Size bunlardan bir takım hediye edebiliriz” esprisini de yaptı.

12Çikolata gafı

Çikolata gafı

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının ziyaret sırasında yanlarına kısa bir süre önce sponsorluk anlaşması yaptıkları Modern Çikolata Gıda ve Sanayi A.Ş.’nin ürünleri yerine Fenerbahçe’nin de sponsorluğunu üstlenen Ülker grubuna ait marka çikolata götürmesi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

13

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

ÖZEL | Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istedi! Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı

Sivasspor maçında Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata! "Kesinlikle gönderilmeli"

Sivasspor - Fenerbahçe maçından görüntüler

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçından kareler...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet