• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
ÖZEL | Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istedi! Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı
Galatasaray'da Mustafa Cengiz’in İrfan Can Kahveci için Başakşehir Kulübü’ne yaptığı ziyaretin perde arkasını Milliyet araladı. Başakşehir pazarlık masasında istediği rakam ortaya çıkarken dev zirvedeki Mesut Özil diyaloğu dikkat çekti. Öte yandan Başakşehir'in 'kahve fincanı' göndermesi sonrasında Fatih Terim'in Başakşehirli yöneticiyi telefonla aradığı ortaya çıktı.
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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NEVZAT DİNDAR - ÖZEL HABER
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz önceki gün kurmayları ile birlikte Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kapısını çaldı... Konu malumdu İrfan Can transferi...
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"Başkan bizim satılık oyuncumuz yok"
Cengiz, yeni sponsorluk destekleri ile bütçelerini 5 milyon euroya kadar çıkarttıklarını, Fatih Terim’in İrfan Can’ı çok istediğini söyleyince Başkan Göksel Gümüşdağ araya girer ve “Kız evi naz evi derler. Sayın başkan bizim satılık oyuncumuz yok. İrfan Can’ın 3.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve önünde de kariyerini daha da yukarılara çıkarabileceği bir Avrupa Şampiyonası bulunuyor” karşılığını verir.
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"14 milyon Euro'da karalıyız"
Başakşehir Başkanı daha sonra “Madem bu kadar ısrarcısınız biz 14 milyon Euro’da kararlıyız. Bizim İrfan Can için belirlediğimiz rakam budur. Bunu 12 milyon euro artı satışından yüzde 20 payla ya da 10 milyon Euro artı oynama sayısı, şampiyonluk primleri gibi bonuslar ve oyuncu takası ile yine 14 milyon euroya da getirebiliriz. Karar sizin” diyerek son sözünü söyler.
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Adaptasyon vurgusu
Görüşmede Mesut Özil transferi de gündeme gelir. Başkan Cengiz, “Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı ama riskli bir transfer. Aynı bizim Falcao gibi” deyince Gümüşdağ, “Ne güzel söylüyorsunuz Başkan. Mesut risk ama İrfan Can öyle değil. Türkiye’yi tanıyor, adaptasyon sorunu yok” ifadesini kullanır.
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Özür dilemiş
Galatasaray ile transfer söylentileri çıktıktan sonra İrfan Can’ın Teknik Direktör Fatih Terim’i sosyal medyadan takibe alması da toplantının bir başka konusuydu. Başkan Gümüşdağ, Galatasaray Başkanının “Duyduğumuza göre İrfan Can’ı uyarmışsınız” demesi üzerine, “Evet başkan. Kendisine yaptığının hiç de profesyonellikle bağdaşmadığını söyledim. Transferi gerçekleşmezse ve yarın öbür gün Galatasaray’a karşı oynadığında bir hata yapsa veya bir penaltı kaçırsa Türkiye’de linç edilebileceğini anlattım. O da yaptığının yanlış olduğunu söyledi ve özür diledi. Siz de empati kurun başkan. Siz de bu duruma düşseniz ne yapardınız” ifadelerini kullandı. Cengiz de “Evet başkan kesinlikle bu konuda haklısınız” dedi.
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Terim bile beğenmiş!
Fatih Terim’in İrfan Can Kahveci’yi bizzat istemesinden sonra Başakşehir’in kahve fincanı ile sosyal medyadan yaptığı paylaşım da toplantıdaki sohbetlerden biri oldu. Tecrübeli hocanın Başakşehirli bir yöneticiyi arayarak “Bu davranışınızdan hiç rahatsız olmadığımı hatta hoşuma gittiğini bilmenizi isterim. Futbolda böyle düşünülmüş göndermeler her zaman olmalı” dediği konuşuldu. Hatta kahveler paylaşımdaki fincanlarla içildi. Bir ara Göksel Gümüşdağ, “Size bunlardan bir takım hediye edebiliriz” esprisini de yaptı.
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