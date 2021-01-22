ÖZEL | Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istedi! Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı

Özür dilemiş Galatasaray ile transfer söylentileri çıktıktan sonra İrfan Can’ın Teknik Direktör Fatih Terim’i sosyal medyadan takibe alması da toplantının bir başka konusuydu. Başkan Gümüşdağ, Galatasaray Başkanının “Duyduğumuza göre İrfan Can’ı uyarmışsınız” demesi üzerine, “Evet başkan. Kendisine yaptığının hiç de profesyonellikle bağdaşmadığını söyledim. Transferi gerçekleşmezse ve yarın öbür gün Galatasaray’a karşı oynadığında bir hata yapsa veya bir penaltı kaçırsa Türkiye’de linç edilebileceğini anlattım. O da yaptığının yanlış olduğunu söyledi ve özür diledi. Siz de empati kurun başkan. Siz de bu duruma düşseniz ne yapardınız” ifadelerini kullandı. Cengiz de “Evet başkan kesinlikle bu konuda haklısınız” dedi.