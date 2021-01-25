• 25 Ocak 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:
ÖZEL | İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e rekor bonservis! Resmen istediler...
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci için dev kulüp devreye girdi. Öte yandan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.
• 25 Ocak 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:
1
Celal Umut Eren / Skorer Özel
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği İrfan Can Kahveci konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
3
7
9