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• 25 Ocak 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:

ÖZEL | İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e rekor bonservis! Resmen istediler...

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci için dev kulüp devreye girdi. Öte yandan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

• 25 Ocak 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:
1Celal Umut Eren / Skorer Özel
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Celal Umut Eren / Skorer Özel

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği İrfan Can Kahveci konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

2Fenerbahçeden sürpriz hamle geldi

Fenerbahçe'den sürpriz hamle geldi

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katarak Süper Lig'de dengeleri değiştiren Fenerbahçe'den sürpriz hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi.

3Görüşme talep ettiler

Görüşme talep ettiler

Fenerbahçeli yöneticiler transfer görüşmesi için bir görüşme talep etti ve Medipol Başakşehir kulübü de bu görüşmeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi milli yıldız için resmi teklifini sunacak.

410 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay

10 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay

Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenildi.

5Marsilya devreye girdi

Marsilya devreye girdi

Herkes Fenerbahçe'nin talebini konuşurken Fransa'dan sürpriz bir hamle geldi. İrfan Can Kahveci için Fransa'nın Marsilya kulübü resmen devreye girdi.

6Resmen istendi

Resmen istendi

Fransız ekibi mail yoluyla Başakşehir'e İrfan Can'ı transfer etmek istediklerini resmen iletti.

715 milyon euro

15 milyon euro

Turuncu-lacivertliler de yıldız orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettikleri yanıtını verdi. Marsilya kulübü bunun üzerine 2 günlük bir süre istedi ve en kısa zamanda karar vereceklerini bildirdi.

81 ay sahalardan uzak kalacak

1 ay sahalardan uzak kalacak

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

9Hangi takım olursa fark etmez

"Hangi takım olursa fark etmez"

Milli yıldız da transfer konusunda Galatasaray ve ya Fenerbahçe diye bir taraf seçmediğini, hangi takım olursa transfer olabileceğini yönetime iletti.

10Başakşehir doğruladı

Başakşehir doğruladı

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt: 'Fenerbahçe, cuma günü İrfan Can ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştireceğiz.' dedi.

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