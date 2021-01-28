ÖZEL | Yusuf Erdoğan'dan transfer itirafı! Trabzonspor...

'BİR TÜRK OLARAK MESUT'UN GELMESİ MUTLU OLDU' 'Fenerbahçe’ye Mesut Özil geldi. Onun da hem ismi hem yaptıkları özel. Bir Türk olarak beni çok mutlu etti buraya gelmesi. Bizim için güzel bir şans. Güzel hikayelerle futbolu bitirmek bir futbolcunun amacıdır. Ben de bu isimlerle hem rakip olarak hem aynı takımda oynayacağım için çok mutluyum. Benim rakip olamadan ülkemizden gitmiş olan futbolcular hep içimde ukte kalmıştır. Belki de hatırladığım isimlerden bir tanesi Alex de Souza’dır. Ona rakip olamadan kulüpten ayrılması benim içimde hala bir uktedir. Bizim için önemli isimler. O yüzden ülke futbolu açısından da reklam açısından da güzel olaylar. Böyle isimlerin gelmesi bizim için büyük bir şans.'